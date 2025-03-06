Хвича о 0:1 с «Ливерпулем»: «ПСЖ» показал, что был лучшей командой сегодня. Мы заслуживали победу или ничью, но таков футбол»
Хвича Кварацхелия разочарован поражением от «Ливерпуля».
«ПСЖ» проиграл английскому клубу (0:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.
«У нас было множество моментов. Мы показали им, что сегодня были лучшей командой. Мы заслуживали победу или ничью, но таков футбол.
Подготовимся к ответному матчу, на «Энфилде» будет сложно. Мы должны сыграть в тот же футбол и забить», – заявил полузащитник «ПСЖ».
О своем отмененном голе
«Я очень огорчился, что его отменили, но нужно продолжить работать и результаты придут и для команды, и для меня», – отметил Хвича в интервью Canal+.
У «ПСЖ» 28:2 по ударам и 14:2 по угловым в игре с «Ливерпулем», владение – 65%. Парижане уступили 0:1
Опубликовал: Артём Стёпин
Источник: RMC Sport
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