Хвича о 0:1 с «Ливерпулем»: «ПСЖ» показал, что был лучшей командой сегодня. Мы заслуживали победу или ничью, но таков футбол»

Хвича Кварацхелия разочарован поражением от «Ливерпуля».

«ПСЖ» проиграл английскому клубу (0:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА .

«У нас было множество моментов. Мы показали им, что сегодня были лучшей командой. Мы заслуживали победу или ничью, но таков футбол.

Подготовимся к ответному матчу, на «Энфилде » будет сложно. Мы должны сыграть в тот же футбол и забить», – заявил полузащитник «ПСЖ ».

О своем отмененном голе

«Я очень огорчился, что его отменили, но нужно продолжить работать и результаты придут и для команды, и для меня», – отметил Хвича в интервью Canal+.

У «ПСЖ» 28:2 по ударам и 14:2 по угловым в игре с «Ливерпулем», владение – 65%. Парижане уступили 0:1