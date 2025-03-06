«Ливерпуль» вырвал победу у «ПСЖ» на 87-й минуте. В лайве на победу англичан давали 12.00

«Ливерпуль» обыграл «ПСЖ» (1:0) на выезде в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Единственный гол на 87-й минуте забил полузащитник мерсисайдцев Харви Эллиот.

Букмекеры считали «ПСЖ» фаворитом встречи. В лайве на победу «Ливерпуля» можно было поставить с коэффициентом 12.00.

Ответный матч состоится 11 марта в Англии.

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