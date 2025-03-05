Стив Нэш о Месси: «Этот парень невероятен – по-прежнему забивает миллион голов и привлекает внимание к МЛС. Для лиги здорово, что в ней играет величайший игрок всех времен»
Стив Нэш рад, что Лионель Месси выступает в МЛС.
«Этот парень невероятен. Я считаю его величайшим игроком, когда-либо игравшим в футбол. Он по-прежнему забивает миллион голов и создает яркие моменты, привлекая к МЛС невероятное внимание.
Представляете, какое счастье для лиги, когда там играет, возможно, величайший игрок всех времен, который все еще забивает голы, только что вернувшись с чемпионата мира.
Я знаю, что его карьера подходит к концу, но то, как он по-прежнему влияет на игру и забивает голы, – это замечательно. Так что здорово видеть его в Америке и в МЛС, я до сих пор не могу оторвать от него глаз. Так что это отлично для лиги», – сказал член Зала славы НБА и совладелец «Мальорки».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Goal
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