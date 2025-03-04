Марсело о Месси: «Феномен, просто невероятный. Я пытался фолить на нем, но не мог»
Марсело рассказал о сложностях игры против Лионеля Месси.
Ранее 36-летний бразилец завершил профессиональную карьеру.
«Месси – феномен, просто невероятный. Я пытался фолить на нем, но не мог», – сказал бывший защитник «Реала» Марсело в шоу La Resistencia.
Марсело о Роналду и Месси: «Понятия «лучший в истории» не существует, нам повезло играть с ними в одно время. Многие хотят сравнить их, забывая насладиться обоими»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Bolavip
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