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  • «Баварии» нравится защитник «Лейпцига» Лукеба, но он слишком дорогой. Отступные снизятся с 90 млн евро до 65 млн в ближайшие годы
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«Баварии» нравится защитник «Лейпцига» Лукеба, но он слишком дорогой. Отступные снизятся с 90 млн евро до 65 млн в ближайшие годы

«Бавария» следит за Кастелло Лукеба.

По сведениям инсайдера Флориана Плеттенберга, защитник «Лейпцига» давно нравится спортивному директору мюнхенцев Максу Эберлю, который и привел игрока из «Лиона» в «Ред Булл» летом 2023 года.

Отмечается, что француз входит в число потенциальных целей «Баварии», но сейчас цена слишком высока. В 2025 году отступные составляют 90 млн евро, через год снизятся до 80 млн, а в 2027-м будут равны 65 млн евро.

«Реал», «Ливерпуль», «МЮ» и «Челси» интересуются Лукеба. Отступные защитника «Лейпцига» – 90 млн евро

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер журналиста Флориана Плеттенберга
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