«Реал», «Ливерпуль», «МЮ» и «Челси» интересуются Лукеба. Отступные защитника «Лейпцига» – 90 млн евро

Европейские топ-клубы интересуются 90-миллионным защитником «Лейпцига».

По данным Sport Bild, Кастелло Лукеба и его агенты планируют трансфер в другой клуб этим летом.

22-летним французом интересуется «Реал», запрашивавший информацию о защитнике прошлым летом. Также интерес к Лукеба проявляют «Ливерпуль», «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

В октябре Кастелло и «РБ Лейпциг » продлили контракт до 2029 года. Отступные игрока – 90 млн евро. Его статистику можно найти здесь .