«Реал», «Ливерпуль», «МЮ» и «Челси» интересуются Лукеба. Отступные защитника «Лейпцига» – 90 млн евро
Европейские топ-клубы интересуются 90-миллионным защитником «Лейпцига».
По данным Sport Bild, Кастелло Лукеба и его агенты планируют трансфер в другой клуб этим летом.
22-летним французом интересуется «Реал», запрашивавший информацию о защитнике прошлым летом. Также интерес к Лукеба проявляют «Ливерпуль», «Челси» и «Манчестер Юнайтед».
В октябре Кастелло и «РБ Лейпциг» продлили контракт до 2029 года. Отступные игрока – 90 млн евро. Его статистику можно найти здесь.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Sport Bild
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