Адиев о Соболеве против ЦСКА: «Мы знаем, что Александру присущи определенные падения. В обоих случаях судья был абсолютно прав»

Магомед Адиев высказался о падениях Александра Соболева в матче с ЦСКА.

«Зенит» и ЦСКА сыграли вничью в матче 19-го тура Мир РПЛ (0:0). Соболев дважды упал в штрафной армейцев после 90-й минуты, но арбитр Сергей Иванов не назначил пенальти в пользу петербуржцев.

– После игры все обсуждали два падения нападающего «Зенита» Александра Соболева. На ваш взгляд, были фолы игроков ЦСКА в этих моментах?

– Абсолютно не было. Мы знаем, что Соболеву присущи определенные падения. Он пытается находить фолы. Но, по моему мнению, в этих двух случаях судья был абсолютно прав.

– Вас не удивило падение Соболева в первом случае? Он был первый на мяче, бей по воротам и забивай.

– Думаю, что он немного плохо обработал мяч. Соболев хорошо оттер защитника. Когда он принимал мяч, правой ногой должен был себе его влево подставить. А Соболев немного обработал его вперед под правую ногу и, думаю, от безысходности пошел на фол, понимая, что уже мяча не достанет, – сказал бывший главный тренер «Ахмата».

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