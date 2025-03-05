  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Адиев о Соболеве против ЦСКА: «Мы знаем, что Александру присущи определенные падения. В обоих случаях судья был абсолютно прав»
3

Адиев о Соболеве против ЦСКА: «Мы знаем, что Александру присущи определенные падения. В обоих случаях судья был абсолютно прав»

Магомед Адиев высказался о падениях Александра Соболева в матче с ЦСКА.

«Зенит» и ЦСКА сыграли вничью в матче 19-го тура Мир РПЛ (0:0). Соболев дважды упал в штрафной армейцев после 90-й минуты, но арбитр Сергей Иванов не назначил пенальти в пользу петербуржцев.

– После игры все обсуждали два падения нападающего «Зенита» Александра Соболева. На ваш взгляд, были фолы игроков ЦСКА в этих моментах?

– Абсолютно не было. Мы знаем, что Соболеву присущи определенные падения. Он пытается находить фолы. Но, по моему мнению, в этих двух случаях судья был абсолютно прав.

– Вас не удивило падение Соболева в первом случае? Он был первый на мяче, бей по воротам и забивай.

– Думаю, что он немного плохо обработал мяч. Соболев хорошо оттер защитника. Когда он принимал мяч, правой ногой должен был себе его влево подставить. А Соболев немного обработал его вперед под правую ногу и, думаю, от безысходности пошел на фол, понимая, что уже мяча не достанет, – сказал бывший главный тренер «Ахмата».

Александр Соболев, в чем смысл симуляций при ВАР?

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «РБ Спорт»
logoАлександр Соболев
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
logoЦСКА
logoМагомед Адиев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Экс-арбитр ФИФА Николаев о падениях Соболева с ЦСКА: «Получи он желтую за первый нырок, еще раз на это не пошел бы. Во втором эпизоде «предъявляет» Иванову – это заслуживает еще одной карточки»
274 марта, 21:00
Дркушич о критике Соболева: «Я верю Саше – если он упал в штрафной, значит, контакт был. Он качественный игрок и еще принесет пользу «Зениту»
443 марта, 17:02
Аршавин о падениях Соболева: «Он хочет быть полезен «Зениту», неважно, придется ему нырять или нет. Немного удивительно, потому что при ВАР это вообще не должно работать»
282 марта, 21:10
Главные новости
Любите коэффициенты, цифры и статистику в киберспорте? Тогда приходите к нам работать автором в раздел «Ставки»!
7 минут назадВакансия
Денисов о молодых игроках: «Если 2007 год не тянет Вторую лигу, как можно Семаку брать его? А вы хотите, чтобы они играли за чемпионство»
622 минуты назад
Лига конференций. 1/8 финала. «Челси» сыграет с «Копенгагеном», «Бетис» примет «Виторию», «Фиорентина» встретится с «Панатинаикосом»
32 минуты назад
Лига Европы. 1/8 финала. «МЮ» в гостях у «Сосьедада» Захаряна, «Тоттенхэм» сыграет с АЗ, «Фенербахче» Моуринью примет «Рейнджерс», «Рома» – «Атлетик»
13сегодня, 08:01
«Атлетико» – главный клуб Европы по информированию о редких заболеваниях. Вот почему это важно
сегодня, 07:00Спецпроект
Мовсисян о Лос-Анджелесе: «Люди более позитивные, важно, чтобы всегда было солнечно. В Москве очень много снега, но рестораны лучше»
21сегодня, 06:50
«ПСЖ» с 28 ударами проиграл «Ливерпулю», 885-й гол Овечкина, победа «Барсы» в меньшинстве, «Бавария» разнесла «Байер», бан Фонсеки на 9 месяцев, Денисов разбомбил академию «Зенита» и другие новости
14сегодня, 06:10
У Рафиньи больше всех голевых действий в ЛЧ с начала 2024-го – 12+5 в 13 играх
43сегодня, 05:38
Рассказов мог уехать в Европу: «Были предметные разговоры с «Аугсбургом», стопроцентные варианты с «Венецией» и клубом-бустером, откуда пачками уезжают в большие команды»
30сегодня, 05:25
В 2009-м «Рубин» опрокинул «Барсу» Гвардиолы в ЛЧ. Вспоминаем все матчи российских клубов на «Камп Ноу»
сегодня, 05:00Спецпроект
Ко всем новостям
Последние новости
«Копенгаген» – «Челси». Онлайн-трансляция начнется в 20:45
1 минуту назад
Малышев о трансферах «Спартака»: «Нет такого, чтобы спортдиректору давали 30 млн и трать их, как хочешь. Формируется задача под трансферное окно, далее расставляются приоритеты»
11 минут назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Иттихад» Бензема сыграет с «Аль-Кадисией», «Аль-Наср» Роналду и «Аль-Хилаль» Малкома проведут матчи в пятницу
49 минут назад
Рафинья об 1:0 с «Бенфикой»: «И ничья стала бы для «Барсы» хорошим результатом. Будут еще более трудные матчи, в которых придется терпеть»
4сегодня, 07:55
Окишор считает, что «Динамо» станет чемпионом в этом сезоне РПЛ: «Отправлю родителей в путешествие, куда они захотят»
13сегодня, 07:23
Гаврилов о Мостовом: «Тренер — очень серьезная работа. Надо трудиться, изучать психологию, отношение к людям. Пусть попробует и почувствует, что это такое»
15сегодня, 07:02
«Реал Сосьедад» – «Манчестер Юнайтед». Онлайн-трансляция начнется в 20:45
5сегодня, 06:37
Грулев о карьере в Европе: «Не вижу смысла ехать в клуб-середняк из условной Сербии на худшие финансовые и бытовые условия. РПЛ просто сильнее»
12сегодня, 05:53
«Ливерпуль» обыграл французский клуб в гостях в еврокубках впервые за 6 матчей
5сегодня, 05:13
Педри перед ответным матчем с «Бенфикой»: «Будем играть на ничью – можем проиграть. «Барса» дома должна играть на победу. Нужно забыть, что ведем в противостоянии»
9сегодня, 04:37