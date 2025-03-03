«МЮ» планирует бюджет на ближайшие 4 года с учетом участия в ЛЕ, в следующем сезоне предусмотрено отсутствие еврокубков. До этого рассчитывали на выход в плей-офф ЛЧ
«МЮ» начал планировать бюджет с расчетом на попадание в Лигу Европы.
The Telegraph сообщает, что «Манчестер Юнайтед» рассчитал бюджет на ближайшие 4 года исходя из предположения, что клуб будет выступать в Лиге Европы. В предыдущие годы бюджет клуба планировался с учетом возможного выхода в плей-офф Лиги чемпионов.
При этом отмечается, что «МЮ» предусмотрел возможное непопадание в еврокубки в следующем сезоне – соответствующий пункт указан в бюджете как статья расходов.
В нынешнем сезоне АПЛ «Манчестер Юнайтед» занимает 14-е место в таблице, набрав 33 очка за 27 туров.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: The Telegraph
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