«МЮ» планирует бюджет на ближайшие 4 года с учетом участия в ЛЕ, в следующем сезоне предусмотрено отсутствие еврокубков. До этого рассчитывали на выход в плей-офф ЛЧ

«МЮ» начал планировать бюджет с расчетом на попадание в Лигу Европы.

The Telegraph сообщает, что «Манчестер Юнайтед » рассчитал бюджет на ближайшие 4 года исходя из предположения, что клуб будет выступать в Лиге Европы . В предыдущие годы бюджет клуба планировался с учетом возможного выхода в плей-офф Лиги чемпионов.

При этом отмечается, что «МЮ» предусмотрел возможное непопадание в еврокубки в следующем сезоне – соответствующий пункт указан в бюджете как статья расходов.

В нынешнем сезоне АПЛ «Манчестер Юнайтед» занимает 14-е место в таблице, набрав 33 очка за 27 туров.