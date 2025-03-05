Моуринью о работе в Шотландии: «Почему бы и нет? Говорят, это лига двух команд, но главное – страсть. «Селтик» и «Рейнджерс» – большие клубы с высокими ожиданиями»
У Жозе Моуринью спросили о возможном переходе в «Рейнджерс».
«В будущем – почему бы и нет? Люди говорят, что чемпионат Шотландии – это лига двух команд, но это лига, полная страсти, а страсть в футболе – это для меня главное. Играть на пустых стадионах или там, где не ощутить пламенной страсти, – для меня это бессмысленно.
«Селтик» и «Рейнджерс» – большие клубы с большими фан-базами, яркими эмоциями, большой ответственностью и высокими ожиданиями, так что почему бы и нет?» – сказал главный тренер «Фенербахче».
«Рейнджерс» на данный момент на временной основе возглавляет Барри Фергюсон. Филипп Клеман был уволен в феврале.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: ESPN
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