Моуринью о работе в Шотландии: «Почему бы и нет? Говорят, это лига двух команд, но главное – страсть. «Селтик» и «Рейнджерс» – большие клубы с высокими ожиданиями»

У Жозе Моуринью спросили о возможном переходе в «Рейнджерс».

«В будущем – почему бы и нет? Люди говорят, что чемпионат Шотландии – это лига двух команд, но это лига, полная страсти, а страсть в футболе – это для меня главное. Играть на пустых стадионах или там, где не ощутить пламенной страсти, – для меня это бессмысленно.

«Селтик » и «Рейнджерс » – большие клубы с большими фан-базами, яркими эмоциями, большой ответственностью и высокими ожиданиями, так что почему бы и нет?» – сказал главный тренер «Фенербахче ».

«Рейнджерс» на данный момент на временной основе возглавляет Барри Фергюсон . Филипп Клеман был уволен в феврале.