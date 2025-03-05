Карпин об уходе из «Ростова»: «На собрании попрощался с командой, присел в номере, в котором провел 7 лет. Решение мое, а на глаза все равно наворачивались слезы»

Валерий Карпин рассказал о переживаниях из-за ухода из «Ростова».

«На собрании я попрощался с командой, присел в номере, в котором провел семь лет. Жалко? Ну да, жалко. Но это мое решение. А на глаза все равно наворачивались слезы.

С кем-то я проводил больше времени, с кем-то меньше. Но даже легионеры, Роналдо , Сако , Мохеби , – и с ними возникла особенная связь, персональная.

Молодые ребята, которые теперь в основе, – они со мной росли и закрепились в команде. А можно сказать, что появились ниоткуда. Поездки, от которых мы офигеваем, здорово сближают. Едешь-едешь, общаешься. Все стали как родные друг другу.

Все отмечают: да, атмосфера в «Ростове » семейная. И правильно: так и надо общаться, вместе время проводить, семьи свои привлекать», – отметил главный тренер сборной России.