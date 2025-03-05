Карпин об уходе из «Ростова»: «На собрании попрощался с командой, присел в номере, в котором провел 7 лет. Решение мое, а на глаза все равно наворачивались слезы»
Валерий Карпин рассказал о переживаниях из-за ухода из «Ростова».
«На собрании я попрощался с командой, присел в номере, в котором провел семь лет. Жалко? Ну да, жалко. Но это мое решение. А на глаза все равно наворачивались слезы.
С кем-то я проводил больше времени, с кем-то меньше. Но даже легионеры, Роналдо, Сако, Мохеби, – и с ними возникла особенная связь, персональная.
Молодые ребята, которые теперь в основе, – они со мной росли и закрепились в команде. А можно сказать, что появились ниоткуда. Поездки, от которых мы офигеваем, здорово сближают. Едешь-едешь, общаешься. Все стали как родные друг другу.
Все отмечают: да, атмосфера в «Ростове» семейная. И правильно: так и надо общаться, вместе время проводить, семьи свои привлекать», – отметил главный тренер сборной России.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Metaratings
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