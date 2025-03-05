Кузяев вернулся в общую группу «Гавра». Хавбек пропустил 2 месяца из-за травмы ноги
Далер Кузяев восстановился от травмы и вернулся в общую группу «Гавра».
«У Далера была травма ноги. Он возобновил тренировки в общей группе», – заявил технический директор «Гавра» Мохамед Эль-Харраз.
Россиянин в последний раз выходил на поле 5 января. В текущем сезоне Кузяев провел 13 матчей за «Гавр» и забил 1 гол, отыграв в общей сложности 645 минут.
Подробная статистика выступлений 32-летнего хавбека доступна здесь.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «ВсеПроСпорт»
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