Кузяев вернулся в общую группу «Гавра». Хавбек пропустил 2 месяца из-за травмы ноги

Далер Кузяев восстановился от травмы и вернулся в общую группу «Гавра».

«У Далера была травма ноги. Он возобновил тренировки в общей группе», – заявил технический директор «Гавра » Мохамед Эль-Харраз.

Россиянин в последний раз выходил на поле 5 января. В текущем сезоне Кузяев провел 13 матчей за «Гавр» и забил 1 гол, отыграв в общей сложности 645 минут.

Подробная статистика выступлений 32-летнего хавбека доступна здесь .