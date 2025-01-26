Кузяев о выборе девушки: «Должна быть мусульманкой. Религия прежде всего, характер, внешность – это второстепенно. Ребятам в команде говорю: если есть какие-то свободные мусульманки – познакомлюсь»

Далер Кузяев заявил, что его девушка должна быть мусульманкой.

– Какой должна быть твоя девушка, невеста?

– Она должна быть мусульманкой. Для меня прежде всего – это религия. Характер, внешность – это уже второстепенно. Нет, естественно, она должна уважительно относиться ко мне, так же как и я буду к ней относиться уважительно. Уважать моих родителей, наши традиции, порядки, семью.

– Во Франции много мусульманок. Если это будет француженка-мусульманка, тебе окей?

– Почему бы и нет? Я, кстати, ребятам в команде говорю: давайте, я вот холостяк, если есть какие-то на примете свободные девушки-мусульманки – познакомлюсь, пообщаемся, почему бы и нет, – сказал полузащитник «Гавра » в интервью Нобелю Арустамяну для сериала Okko «Западная трибуна».