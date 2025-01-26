Кузяев о шоппинге: «У меня была болезнь в этом плане, наверное. В «Зените» аргентинцы были на брендах, на дорогих машинах – пытался что-то перенять. Сейчас спокойно отношусь»

Далер Кузяев заявил, что стал спокойнее относиться к шоппингу.

– Сейчас я стал спокойнее относиться к шоппингу, вещам. Слава богу. Стал меньше тратить денег.

– А в «Зените» больше тратил на шоппинг?

– Да. Признаюсь, у меня, наверное, болезнь была в этом плане. Очень много вещей покупал. Не знаю, с чем это связано. Но сейчас, по-моему, я переболел, к вещам спокойно отношусь.

– А это могло зависеть от того, что в «Зените» ты играл с супердорогими футболистами, где важно было каждый день прийти в новой обуви и крутых свитшотах?

– Я согласен, что окружение влияет на нас. Особенно когда я только перешел в «Зенит»: было очень много аргентинцев, они постоянно на брендах, на дорогих машинах. И ты смотришь, пытаешься что-то перенять.

Но я рад, что это уже позади. Сейчас уже спокойно к этому отношусь, – сказал полузащитник «Гавра » в интервью Нобелю Арустамяну для сериала Okko «Западная трибуна».

Кузяев о том, почему не вернулся в «Зенит» в 2024-м: «Одного года в Европе мне недостаточно, я приходил не для галочки. Рановато возвращаться»