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Фото
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«Локомотив» выложил фото с Ротенбергом, Гильерме, Билялетдиновым, Хохловым, Бородюком и Поляковым. Все они работают в академии клуба

«Локомотив» показал бывших игроков, работающих в клубе в молодежном футболе.

«В Департаменте развития молодежного футбола и Академии «Локо» с молодыми игроками работают настоящие профессионалы. Среди них есть легенды, которые не понаслышке знают, что такое поднимать чемпионские кубки над головой.

В «Локомотиве» уделяют особое внимание преемственности, чтобы передать дух победителей и вырастить новое поколение чемпионов. Все вместе мы напишем новую историю побед «Локомотива»!

На фото слева направо:

Алексей Николаевич Поляков – обладатель Кубка и Суперкубка России, четырехкратный призер РПЛ, обладатель Кубка чемпионов Содружества.

Александр Генрихович Бородюк – олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка России/СССР, двукратный призер чемпионата России / СССР, дважды лучший бомбардир чемпионата СССР, член Клуба Григория Федотова, бронзовый призер чемпионата Европы и обладатель Суперкубка Казахстана в качестве тренера, заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер России.

Дмитрий Валерьевич Хохлов – чемпион России, обладатель Суперкубков России и Нидерландов, серебряный призер чемпионата Испании, дважды призер чемпионата России, дважды победитель молодежного первенства в качестве тренера, заслуженный мастер спорта России по футболу.

Борис Борисович Ротенберг – чемпион России, трехкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, дважды серебряный призер чемпионата России, мастер спорта России по футболу.

Гильерме Маринато – чемпион России, четырежды обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, четырежды призер чемпионата России, вратарь сезона-2020/21, член Клуба Льва Яшина.

Динияр Ринатович Билялетдинов – бронзовый призер чемпионата Европы, чемпион России, обладатель Кубка России, Суперкубка России и Кубка Содружества, дважды призер чемпионата России, лучший молодой футболист-2004, заслуженный мастер спорта России по футболу», – говорится в заявлении «Локомотива».

Фото: fclm.ru

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: сайт «Локомотива»
logoДмитрий Хохлов
logoЛокомотив
logoАлександр Бородюк
logoГильерме
logoБорис Ротенберг-младший
logoДинияр Билялетдинов
logoАлексей Поляков
logoЛокомотив мол
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logoпремьер-лига Россия
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