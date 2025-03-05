«Локомотив» выложил фото с Ротенбергом, Гильерме, Билялетдиновым, Хохловым, Бородюком и Поляковым. Все они работают в академии клуба
«В Департаменте развития молодежного футбола и Академии «Локо» с молодыми игроками работают настоящие профессионалы. Среди них есть легенды, которые не понаслышке знают, что такое поднимать чемпионские кубки над головой.
В «Локомотиве» уделяют особое внимание преемственности, чтобы передать дух победителей и вырастить новое поколение чемпионов. Все вместе мы напишем новую историю побед «Локомотива»!
На фото слева направо:
Алексей Николаевич Поляков – обладатель Кубка и Суперкубка России, четырехкратный призер РПЛ, обладатель Кубка чемпионов Содружества.
Александр Генрихович Бородюк – олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка России/СССР, двукратный призер чемпионата России / СССР, дважды лучший бомбардир чемпионата СССР, член Клуба Григория Федотова, бронзовый призер чемпионата Европы и обладатель Суперкубка Казахстана в качестве тренера, заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер России.
Дмитрий Валерьевич Хохлов – чемпион России, обладатель Суперкубков России и Нидерландов, серебряный призер чемпионата Испании, дважды призер чемпионата России, дважды победитель молодежного первенства в качестве тренера, заслуженный мастер спорта России по футболу.
Борис Борисович Ротенберг – чемпион России, трехкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, дважды серебряный призер чемпионата России, мастер спорта России по футболу.
Гильерме Маринато – чемпион России, четырежды обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, четырежды призер чемпионата России, вратарь сезона-2020/21, член Клуба Льва Яшина.
Динияр Ринатович Билялетдинов – бронзовый призер чемпионата Европы, чемпион России, обладатель Кубка России, Суперкубка России и Кубка Содружества, дважды призер чемпионата России, лучший молодой футболист-2004, заслуженный мастер спорта России по футболу», – говорится в заявлении «Локомотива».
Фото: fclm.ru
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий