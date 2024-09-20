Степашин о судьях: «Не должно быть неприкасаемых, внутренняя корпоративная защита друг друга – не тот случай. ВАР пропускает очевидные ошибки»

Сергей Степашин заявил, что РФС не должен прикрывать ошибки судей.

– У многих клубов снова претензии к судейству в начале сезона. Есть понимание, что с этим сделать?

– Судьи должны быть более открытыми, у нас не должно быть неприкасаемых. Внутренняя корпоративная защита друг друга – не тот случай.

– Как с Карасевым, которого не отстранили после ошибки?

– Говорю не только про Карасева , мне непонятно, чем сейчас занимаются арбитры ВАР. Есть очевидные ошибки, которые они пропускают. Нужно работать над этим, но забивайте больше – и судья не помешает, – сказал член совета директоров «Динамо ».