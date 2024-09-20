Степашин о судьях: «Не должно быть неприкасаемых, внутренняя корпоративная защита друг друга – не тот случай. ВАР пропускает очевидные ошибки»
Сергей Степашин заявил, что РФС не должен прикрывать ошибки судей.
– У многих клубов снова претензии к судейству в начале сезона. Есть понимание, что с этим сделать?
– Судьи должны быть более открытыми, у нас не должно быть неприкасаемых. Внутренняя корпоративная защита друг друга – не тот случай.
– Как с Карасевым, которого не отстранили после ошибки?
– Говорю не только про Карасева, мне непонятно, чем сейчас занимаются арбитры ВАР. Есть очевидные ошибки, которые они пропускают. Нужно работать над этим, но забивайте больше – и судья не помешает, – сказал член совета директоров «Динамо».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
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