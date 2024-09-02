Гендиректор «Динамо» о судействе: «Удивляет, что после признанных экспертами ошибок против нашего клуба арбитры продолжают судить»

Генеральный директор «Динамо» высказался о судействе в текущем сезоне.

– Судейство. Эта часть нашего футбола в первый месяц сезона обсуждается намного чаще, чем сама игра. признала ошибку , не назначившего пенальти в ворота « » в матче с « », что, вероятно, повлияло на результат. Какое мнение у бело-голубых о качестве арбитража?

– Обычно после ошибочных решений арбитрам снижается оценка, они пропускают следующий тур или несколько туров. Сами судьи этого ожидают, как и мы. Однако в случае с «Динамо» во второй раз происходит иначе. Когда в матче плей-офф Кубка России против « » был удален Карраскаль, ЭСК признала ошибку арбитра Кукуяна, но этот рефери получил назначение на следующую игру.

Сейчас произошла аналогичная история с Карасевым. Хотя если мы посмотрим на витиевато написанное решение ЭСК, там четко указано: ВАР не вмешивался в эпизод по решению самого Карасева. То есть арбитр полностью взял ответственность на себя, и это исключительно его ошибка. Тем не менее Карасев получил назначение на следующий тур, причем судил матч с участием одной из команд из лидирующей группы («Спартак» против «Рубина» – Спортс’‘).

У нас вызывает удивление, что после признанных экспертами ошибок против нашего клуба арбитры продолжают судить. Это не вяжется со всеобщими ожиданиями, – сказал Павел Пивоваров.