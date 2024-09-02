Гендиректор «Динамо» о судействе: «Удивляет, что после признанных экспертами ошибок против нашего клуба арбитры продолжают судить»

Теги Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России судьи Динамо Москва Сергей Карасев Краснодар видеоповторы Хорхе Карраскаль Матч ТВ Павел Кукуян ЭСК РФС Павел Пивоваров Футбол

Генеральный директор «Динамо» высказался о судействе в текущем сезоне.

– Судейство. Эта часть нашего футбола в первый месяц сезона обсуждается намного чаще, чем сама игра. ЭСК РФС признала ошибку Сергея Карасева, не назначившего пенальти в ворота «Краснодара» в матче с «Динамо», что, вероятно, повлияло на результат. Какое мнение у бело-голубых о качестве арбитража?

– Обычно после ошибочных решений арбитрам снижается оценка, они пропускают следующий тур или несколько туров. Сами судьи этого ожидают, как и мы. Однако в случае с «Динамо» во второй раз происходит иначе. Когда в матче плей-офф Кубка России против «Зенита» был удален Карраскаль, ЭСК признала ошибку арбитра Кукуяна, но этот рефери получил назначение на следующую игру.

Сейчас произошла аналогичная история с Карасевым. Хотя если мы посмотрим на витиевато написанное решение ЭСК, там четко указано: ВАР не вмешивался в эпизод по решению самого Карасева. То есть арбитр полностью взял ответственность на себя, и это исключительно его ошибка. Тем не менее Карасев получил назначение на следующий тур, причем судил матч с участием одной из команд из лидирующей группы («Спартак» против «Рубина» – Спортс’‘).

У нас вызывает удивление, что после признанных экспертами ошибок против нашего клуба арбитры продолжают судить. Это не вяжется со всеобщими ожиданиями, – сказал Павел Пивоваров.

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11 комментариев
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"против нашего клуба". Вот это и есть часть проблемы, что вопросы только по отношению к своему клубу. Давно пора вместе с представителями других команд поднимать эту проблему. А то "мы пострадали, а что там с другими не важно".
И это не по отношению конкретно к Динамо, это к любому клубу применимо.
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Ответ Ndrew
"против нашего клуба". Вот это и есть часть проблемы, что вопросы только по отношению к своему клубу. Давно пора вместе с представителями других команд поднимать эту проблему. А то "мы пострадали, а что там с другими не важно". И это не по отношению конкретно к Динамо, это к любому клубу применимо.
Ты прав. Этот Суд. комитет как каста неприкасаемых. И чем дальше в лес… В каждом туре косячат. Интересно, до какого тура наступит «точка кипения» и клубы, об’единившись, напишут коллективное письмо. Возможно, и с предупреждением о снятии с чемпионата . Беспредел можно останавливать только таким способом ( не болельщик Динамо).
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Удивляет другое как Динамо 40 лет падает все ниже без надежды на любой трофей, а руководство все тоже и получает огромные бабки
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Удивляет, что после не поставленного пенальти, Гно получает в следующем матче два поставленных в ворота соперника. И это все равно не позволяет победить.
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ахаха Динамо жалуется на судейство? уж кому но не вам об этом писать
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Ответ T622222
Удивляет другое как Динамо 40 лет падает все ниже без надежды на любой трофей, а руководство все тоже и получает огромные бабки
Уж ты бы помолчалсо своим Спартаком, меняете тренеров, как перчатки,сами в яме сидите, один нос торчит, а других учите!
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Даёшь персонального судью для каждого клуба, чего уж там...
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"Это стон и них песнью зовется", или как сыграть вничью при двух пенальти и автоголе.
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