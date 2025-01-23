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«МЮ» поздравил Канчельскиса с днем рождения. Экс-хавбеку манкунианцев исполнилось 56 лет

«МЮ» поздравил Андрея Канчельскиса с днем рождения.

Сегодня бывшему полузащитнику «Манчестер Юнайтед» исполнилось 56 лет.

«Поздравляем с днем рождения бывшего вингера «Юнайтед» Андрея Канчельскиса 🎉», – опубликовала сообщение пресс-служба клуба, сопроводив пост фотографией Канчельскиса времен выступлений за «МЮ».

Канчельскис играл за «Манчестер Юнайтед» с 1991 по 1995 год. В составе «красных дьяволов» россиянин дважды становился чемпионом Англии.

Фото: x.com/ManUtd

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: твиттер «Манчестер Юнайтед»
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