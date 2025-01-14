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Губернатор Брянской области о Канчельскисе: «Легенда! Тренер с таким багажом за плечами даст новый импульс «Динамо», надеюсь. Главная задача – восстановить футбольные традиции»

Глава Брянской области надеется на прогресс «Динамо» при Андрее Канчельскисе.

В декабре прошлого года стало известно, что бывший игрок сборной России возглавил брянское «Динамо», вылетевшее в LEON Вторую лигу Б.

«У брянского «Динамо» новый главный тренер – Андрей Антанасович Канчельскис. Это один из самых успешных и титулованных российских футболистов – легенда! Мастер спорта СССР международного класса, Заслуженный мастер спорта России, игрок национальной сборной России, обладатель Кубка СССР, Суперкубка Европы – можно еще долго перечислять его титулы и регалии.

Как сказал Андрей Антанасович, Брянск – футбольный город, и мало где в нашей стране есть такая развитая инфраструктура для работы команды – стадион, спортивный манеж, тренировочная база. Главная задача сегодня – восстановить футбольные традиции и вернуть престиж «Динамо‑Брянск». На этой неделе уже состоится первый сбор команды, предстоит большая работа.

Еще одна задача, которую мы вместе должны решать, – развивать детский футбол, чтобы ребятам было куда расти, к чему стремиться, и чтобы в нашей команде играли брянские игроки, за своих ведь и болеть интереснее. Мы создаем все условия для этого - построены новые современные футбольные поля, у тренеров сегодня достойная зарплата, ждем результатов!

Ну и, конечно, надеюсь, что тренер с таким багажом за плечами даст новый импульс команде «Динамо», а если уж кто‑то из брянских футболистов попадет в национальную сборную, тогда это будет и успех, и пример для подрастающего поколения», – написал Александр Богомаз в своем телеграм-канале. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: телеграм-канал губернатора Брянской области
детский футбол
Политика
logoВторая лига Б
logoАндрей Канчельскис
logoДинамо Брянск
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