У «Арсенала» 5 побед в ЛЧ подряд, 4 из них – с разгромным счетом
«Арсенал» выиграл пятый матч Лиги чемпионов подряд.
Сегодня команда Микеля Артеты разгромила ПСВ в 1/8 финала Лиги чемпионов – 7:1.
Лондонский клуб одержал пять подряд побед в этом турнире, четыре из них – с крупным счетом.
Ответный матч «Арсенала» и ПСВ пройдет 12 марта.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
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