У «Арсенала» 5 побед в ЛЧ подряд, 4 из них – с разгромным счетом

«Арсенал» выиграл пятый матч Лиги чемпионов подряд.

Сегодня команда Микеля Артеты разгромила ПСВ в 1/8 финала Лиги чемпионов – 7:1.

Лондонский клуб одержал пять подряд побед в этом турнире, четыре из них – с крупным счетом.

Ответный матч «Арсенала» и ПСВ пройдет 12 марта.