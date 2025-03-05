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  • «Барселона» не сыграет на «Камп Ноу» в этом сезоне, возвращение может затянуться до 2026-го. Есть задержки в строительстве VIP-лож и проблемы с разрешением от пожарных (Relevo)
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«Барселона» не сыграет на «Камп Ноу» в этом сезоне, возвращение может затянуться до 2026-го. Есть задержки в строительстве VIP-лож и проблемы с разрешением от пожарных (Relevo)

«Барселона» нескоро вернется на «Камп Ноу».

Как сообщает Relevo, каталонский клуб не сможет сыграть на «Камп Ноу» в этом сезоне. Команда не вернется на свой домашний стадион как минимум до октября нынешнего года.

Однако источники, которые регулярно следят за строительными работами, намекают на возможное возвращение лишь в январе 2026 года. В клубе уверяют, что такие сроки не рассматриваются.

Утверждается, что установка крыши отложена на лето 2026 года, а этим летом завершится строительство третьего яруса, внешняя структура которого возводится ускоренными темпами. Таким образом, сроки могут вновь измениться.

В качестве одной из причин указывается задержка в строительстве VIP-лож. На их завершение потребуется минимум три месяца.

Кроме того, в этом сезоне «Барселона» не сможет получить план безопасности при пожаре, утвержденный пожарными службами. Без него невозможно получить разрешение на проведение матчей с 60 000 зрителей. Под вопросом остается и план эвакуации, который также обязателен. Необходимы достаточно широкие проходы и несколько выходов, чтобы зрителей можно было полностью эвакуировать менее чем за две минуты. На данном этапе строительства это невыполнимая задача.

В клубе поясняют, что у них уже есть два предварительных плана, одобренных пожарными, но окончательный документ не может быть утвержден до завершения первой фазы строительства.

Отмечается, что «Барселона» уже попросила Ла Лигу провести первые три тура следующего сезона на выезде.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Relevo
logoБарселона
logoКамп Ноу
logoЛа Лига
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