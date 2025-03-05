«Барселона» не сыграет на «Камп Ноу» в этом сезоне, возвращение может затянуться до 2026-го. Есть задержки в строительстве VIP-лож и проблемы с разрешением от пожарных (Relevo)

«Барселона» нескоро вернется на «Камп Ноу».

Как сообщает Relevo, каталонский клуб не сможет сыграть на «Камп Ноу » в этом сезоне. Команда не вернется на свой домашний стадион как минимум до октября нынешнего года.

Однако источники, которые регулярно следят за строительными работами, намекают на возможное возвращение лишь в январе 2026 года. В клубе уверяют, что такие сроки не рассматриваются.

Утверждается, что установка крыши отложена на лето 2026 года, а этим летом завершится строительство третьего яруса, внешняя структура которого возводится ускоренными темпами. Таким образом, сроки могут вновь измениться.

В качестве одной из причин указывается задержка в строительстве VIP-лож. На их завершение потребуется минимум три месяца.

Кроме того, в этом сезоне «Барселона» не сможет получить план безопасности при пожаре, утвержденный пожарными службами. Без него невозможно получить разрешение на проведение матчей с 60 000 зрителей. Под вопросом остается и план эвакуации, который также обязателен. Необходимы достаточно широкие проходы и несколько выходов, чтобы зрителей можно было полностью эвакуировать менее чем за две минуты. На данном этапе строительства это невыполнимая задача.

В клубе поясняют, что у них уже есть два предварительных плана, одобренных пожарными, но окончательный документ не может быть утвержден до завершения первой фазы строительства.

Отмечается, что «Барселона » уже попросила Ла Лигу провести первые три тура следующего сезона на выезде.