Давид Вилья: «Левандовски – зверь, давайте не будем заглядывать в его паспорт. Роберт на протяжении всей карьеры доказывал, что он фантастический нападающий»

Давид Вилья высказался об игре Роберта Левандовского в текущем сезоне.

– Левандовски забил уже 34 гола в этом сезоне, вы удивлены его игрой?

– Нет! Он фантастический футболист и нападающий. Он доказывал это на протяжении всей своей карьеры. Мне не нравится смотреть на возраст, потому что каждый играет по-своему, и это выходит за рамки того, что указано в паспорте. Но рано или поздно ты достигаешь возраста, когда нам всем становится тяжело, ты начинаешь получать травмы, и твое тело уже не реагирует так, как раньше.

Но Левандовски – зверь, это видно каждый день. Он проводит много матчей и находится в фантастической физической форме. Давайте не будем заглядывать в его паспорт, потому что в данный момент он очень хорош, и он проводит отличный сезон для себя и для «Барсы». Он очень хорош, и видно, что он уверен в себе, – сказал бывший нападающий «Барселоны».