Защитник «Факела» Калинин: «Дай бог, чтобы аэропорт в Воронеже открылся. Ехать в автобусе семь часов – не классно»
Игорь Калинин надеется на открытие аэропорта в Воронеже.
«Дай бог, чтобы аэропорт в Воронеже открылся. Ехать в автобусе семь часов – не классно. Но мы уже привыкли. Откроется – будет хорошо. Не откроется... Что поделать?
Хотелось бы, чтобы это случилось, но пока так. Ничего страшного», – сказал защитник «Факела».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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