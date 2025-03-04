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Защитник «Факела» Калинин: «Дай бог, чтобы аэропорт в Воронеже открылся. Ехать в автобусе семь часов – не классно»

Игорь Калинин надеется на открытие аэропорта в Воронеже.

«Дай бог, чтобы аэропорт в Воронеже открылся. Ехать в автобусе семь часов – не классно. Но мы уже привыкли. Откроется – будет хорошо. Не откроется... Что поделать?

Хотелось бы, чтобы это случилось, но пока так. Ничего страшного», – сказал защитник «Факела».

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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logoпремьер-лига Россия
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