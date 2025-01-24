Защитник «Факела» Калинин об уходе из «Краснодара» в 2018-м: «Гулял, тусовался, машинами интересовался больше, чем футболом. Предложили снизить зарплату вдвое – махнул рукой и расторг контракт»

Игорь Калинин рассказал о причинах ухода из «Краснодара» в 2018 году.

– Вообще я очень корю себя за то, как тогда жил. Гулял, тусовался, машинами интересовался больше, чем футболом. Если бы мне тогдашнему сегодняшнюю голову на плечи – вообще было бы иначе.

Это была сумасшедшая команда. Классон, Мамаев, Смолов, Перейра, Гранквист, Каборе, Мартынович, Вандерсон – парни могли отдать любую передачу! От меня требовалось одно – бежать в свободную зону и доставлять мяч в штрафную. Просто по рельсам.

Да, там был Рамирес слева, но, поверь мне, это не Дуглас Сантос. Если бы я не тратил время на глупости… Нужно было лишь быть в физической форме и не заниматься ерундой.

– Чем кончилось?

– Видя, как я провожу свободное время, клуб предложил снизить зарплату вдвое и остаться жить на базе. Сейчас я понимаю, что «Краснодар » предпринимал воспитательные меры и правильно делал. Но тогда я пошел на принцип, махнул рукой и расторг контракт с клубом. А он действовал 4,5 года. Два месяца просидел без клуба и получил предложение от «Рубина», – сказал защитник «Факела », права на которого принадлежат «Ростову ».