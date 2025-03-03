Защитник «Факела» Калинин о разливе мазута в Керчи: «Волонтерам оплачиваю все, что надо, помогаю животным. Это большая проблема, надеюсь, все очистят»
– Разлив мазута – большая проблема. Надеюсь, все очистят. Жалко экосистему: море, рыб и птиц. Верю, что все скоро разрешится.
– Насколько сильные последствия в твоем родном Крыму?
– В Керчи вроде не сильно, но прямо пристально не следил за этим. Я помогаю, но просто это не афиширую. В чем заключается помощь? Есть волонтеры, которым я оплачиваю все, что надо, еще помогаю животным. Но не считаю нужным это афишировать и не люблю разговаривать об этом, – сказал защитник «Факела».
Напомним, экологическая катастрофа случилась 15 декабря из-за крушения двух танкеров с нефтепродуктами в Керченском проливе во время шторма. В результате аварии произошел разлив нефтепродуктов: мазутом серьезно загрязнены Черное море и пляжная полоса, пострадали водоплавающие птицы и дельфины.
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