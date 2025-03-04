Винисиус о Неймаре: «Кумир нашего поколения. Мы очень рады, что он счастлив, это самое важное»

Винисиус ждет возвращения Неймара в сборную Бразилии.

В четверг Бразилия объявит состав на предстоящие отборочные матчи чемпионата мира против Колумбии и Аргентины. Ожидается, что Неймар будет включен в список.

«Ожидания большие, потому что он кумир нашего поколения.

Мы очень рады, что он вернулся в «Сантос », что он снова забивает и что он счастлив, а это всегда самое важное», – сказал вингер «Реала » в интервью TNT Brasil.