Винисиус о Неймаре: «Кумир нашего поколения. Мы очень рады, что он счастлив, это самое важное»
Винисиус ждет возвращения Неймара в сборную Бразилии.
В четверг Бразилия объявит состав на предстоящие отборочные матчи чемпионата мира против Колумбии и Аргентины. Ожидается, что Неймар будет включен в список.
«Ожидания большие, потому что он кумир нашего поколения.
Мы очень рады, что он вернулся в «Сантос», что он снова забивает и что он счастлив, а это всегда самое важное», – сказал вингер «Реала» в интервью TNT Brasil.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: ESPN
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