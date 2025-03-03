Агент Кюри о Неймаре: «Если появится хоть какая-то возможность вернуться в «Барсу», он сделает это с большим удовольствием. Неймар нравится всем, он не может не нравиться»

Неймар очень хотел бы вернуться в «Барселону», заявил агент Андре Кюри.

33-летний нападающий вернулся в «Сантос» в конце января. Контракт игрока с бразильским клубом рассчитан на полгода.

«Неймар станет свободным агентом в июле, он восстанавливает свою форму в Бразилии. Если появится хоть какая-то возможность вернуться в «Барселону», он вернется с большим удовольствием, я это знаю.

Если клуб одобрит его подписание и решит приобрести его, это может произойти», – сказал Кюри в интервью RAC1.

На вопрос о том, нравится ли Неймар спортивному директору «Барсы» Деку, футбольный агент ответил: «Неймар нравится всем, он не может не нравиться. Он может играть в футбол еще два или три года».

Неймар забил во 2-м матче подряд – со штрафного «РБ Брагантино». У него 3+3 в 7 играх после возвращения в «Сантос»