Агент Кюри о Неймаре: «Если появится хоть какая-то возможность вернуться в «Барсу», он сделает это с большим удовольствием. Неймар нравится всем, он не может не нравиться»
Неймар очень хотел бы вернуться в «Барселону», заявил агент Андре Кюри.
33-летний нападающий вернулся в «Сантос» в конце января. Контракт игрока с бразильским клубом рассчитан на полгода.
«Неймар станет свободным агентом в июле, он восстанавливает свою форму в Бразилии. Если появится хоть какая-то возможность вернуться в «Барселону», он вернется с большим удовольствием, я это знаю.
Если клуб одобрит его подписание и решит приобрести его, это может произойти», – сказал Кюри в интервью RAC1.
На вопрос о том, нравится ли Неймар спортивному директору «Барсы» Деку, футбольный агент ответил: «Неймар нравится всем, он не может не нравиться. Он может играть в футбол еще два или три года».
Неймар забил во 2-м матче подряд – со штрафного «РБ Брагантино». У него 3+3 в 7 играх после возвращения в «Сантос»
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Mundo Deportivo
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