Кубарси мечтает выиграть ЛЧ с «Барсой»: «Это клуб всей моей жизни. Говорят, у нас легкий путь, но я так не считаю. В этом турнире играют лучшие»
Пау Кубарси рассказал о мечте выиграть Лигу чемпионов с «Барсой».
В 1/8 финала турнира каталонцы сыграю с «Бенфикой».
«Будучи куле, я с детства мечтал об этом [выиграть ЛЧ с «Барсой»]. Это клуб всей моей жизни, и цель – выиграть как можно больше трофеев. Сейчас я живу этой мечтой и хочу ее осуществить. Хочу наслаждаться моментом, если мы хорошо выступим, у нас будет шанс.
«Барса» всегда должна бороться за все трофеи. Говорят, что в этом году у нас более легкий путь, но я так не считаю. Здесь играют лучшие в мире, и любой матч может стать сложным», – сказал защитник «Барселоны».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Marca
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