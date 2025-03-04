Газзаев об РПЛ: «Почему никто, кроме «Зенита», не ставит задачу стать чемпионом? Тренер «Динамо» говорит – попасть в тройку. А почему не чемпионство? Для чего тогда выходите на поле?»
Валерий Газзаев пожаловался, что клубы РПЛ не ставят самые высокие задачи.
«Почему никто, кроме «Зенита», не ставит задачу стать чемпионом? Вот «Динамо». Тренер говорит, что задача – попасть в тройку. А почему не чемпионство?
Во всех моих командах ставились самые высокие задачи, так же и в еврокубках. Для чего тогда вы выходите на поле? Деньги? Никто не вспомнит о премиальных, а титулы – гордость навсегда», – сказал бывший главный тренер ЦСКА, «Динамо» и «Алании».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Чемпионат»
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