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ЦСКА в честь 20-летия победы в Кубке УЕФА проведет матч легенд клуба против экс-игроков «Челси», «ПСЖ», «Спортинга» и других команд, игравших с армейцами в сезоне-2004/05

ЦСКА проведет матч с участием легенд клуба в честь 20-летия победы в Кубке УЕФА.

ЦСКА выиграл Кубок УЕФА в сезоне-2004/05, победив в Лиссабоне «Спортинг» (3:1).

«Гала-матч в рамках празднования 20-летия победы в Кубке УЕФА с участием легенд ПФК ЦСКА и мировых звезд футбола 🏆. Матч состоится 18 мая на «ВЭБ Арене». 

⭐️ В составе ПФК ЦСКА под руководством Валерия Газзаева сыграют: Игорь Акинфеев, Алексей и Василий Березуцкие, Сергей Игнашевич, Юрий Жирков, Чиди Одиа, Ролан Гусев, Вагнер Лав, Даниэл Карвальо и другие легенды клуба. 

⚽️ Состав сборной Кубка будет сформирован из звезд мирового футбола, игравших против армейцев в той еврокубковой кампании – в него войдут игроки, выступавшие за «Челси», «Порту», «ПСЖ», «Бенфику», «Партизан», «Осер», «Парму» и «Спортинг», – сказано в сообщении ЦСКА.

Изображение: t.me/pfccskamoscow

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: телеграм-канал ЦСКА
logoЦСКА
logoВагнер Лав
logoАлексей Березуцкий
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logoПорту
logoОсер
logoИгорь Акинфеев
logoРолан Гусев
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