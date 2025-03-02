Газзаев о назначении угловых при задержке мяча голкипером: «Динамика футбола сильно повысится. Нормальное нововведение»
Валерий Газзаев поддержал новое правило о задержке мяча вратарем.
Согласно нововведению, если голкипер будет держать мяч дольше 8 секунд, то будет назначаться угловой удар в пользу команды-соперницы.
«Мне кажется, это нормальное нововведение. Оно явно создано для того, чтобы быстрее вводился мяч, потому что часто случаются ситуации, когда вратарь побеждающей команды начинает долго лежать с мячом и специально тянет время.
Динамика футбола благодаря этому правилу сильно повысится, так что пока я его поддерживаю, но посмотрим, как оно приживется», — сказал бывший тренер ЦСКА.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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