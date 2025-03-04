Марсело о Роналду: «Мы познакомились в матче сборных – я ударил его по ногам, он схватил меня. Когда я узнал о его переходе в «Реал», то пошутил, что уезжаю из Мадрида»

Марсело рассказал, что их знакомство с Криштиану Роналду началось с фола.

Они оба выступали за мадридский «Реал » с 2009 по 2018 год.

«Мое знакомство с Криштиану началось со стычки в матче Бразилия – Португалия. Я сфолил на нем, потому что он был слишком быстр.

Я ударил его по ногам, а он схватил меня. Я тоже пытался, но он слишком высокий (смеется).

Позже я получил сообщение, что он собирается перейти в «Реал» через два месяца. Я пошутил, что уезжаю из Мадрида, но все закончилось хорошо», – сказал бывший защитник «Реала» Марсело .

Марсело о Месси: «Феномен, просто невероятный. Я пытался фолить на нем, но не мог»