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  • Марсело о планах после завершения карьеры: «Хочу уделять больше времени семье, заниматься музыкой, снимать фильмы вместе с женой. Я не устал от футбола, но хочется заняться чем-то еще»
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Марсело о планах после завершения карьеры: «Хочу уделять больше времени семье, заниматься музыкой, снимать фильмы вместе с женой. Я не устал от футбола, но хочется заняться чем-то еще»

Марсело рассказал, чем планирует заниматься после завершения карьеры.

Бывший защитник «Реала» и сборной Бразилии объявил об уходе из футбола 6 февраля.

«Я сделал все, что должен был сделать в футболе, слава богу. У меня не было серьезных травм, я играл в лучшей команде мира, у меня были лучшие партнеры по команде. Я кое-что выиграл, но приходит время, когда нужны новые вызовы. Я не устал от футбола, но мне хотелось заниматься чем-то еще.

Я всегда играл в футбол с удовольствием, а не с ответственностью. Я всегда воспринимал его как развлечение, но приходит время, когда нужно жить. Я тщательно заботился о себе как о профессионале. Когда приходит время принимать решение, что ты больше не будешь играть, это тяжело. Первой об этом узнала моя жена. Мне нужно было больше времени проводить с семьей.

Я хочу водить детей в школу, уделять больше времени жене. Теперь у меня есть больше времени, чтобы сидеть в офисе, читать и отправлять электронные письма. Я хочу заниматься искусством, музыкой, снимать фильмы вместе с женой. Я с детства люблю музыку. Я знаком с несколькими певцами, и мне бы очень хотелось спродюсировать для них песню, сделать бит. Для меня это было бы мечтой», – сказал Марсело в программе El Hormiguero на канале Antena 3.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Goal
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