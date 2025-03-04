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Радимов о Смолове в «Краснодаре»: «Это про выход на замену на 15-20 минут. 75 минут матча Федя – подкаст»

Владислав Радимов высказался о перспективах Федора Смолова в «Краснодаре».

В текущем сезоне 35-летний форвард провел за клуб 14 матчей в Мир РПЛ и забил 1 гол.

Сперцян из-за травмы выбыл почти на месяц. А это четыре тура, плюс набрать форму. Ну, считайте, месяц-полтора. Вот и играй дальше. Понятно, что на данный момент в составе есть кому играть, допустим, а выйти на замену - уже все.

Плюс, не дай бог, вот сейчас в голову пришла мысль, что Кордоба сломается. Кокшаров уже ушел – забивает и отдает в Нижнем. И что делать?

– Федя Смолов есть.

– Федя Смолов – это не про 90 минут. Федя Смолов – это выход на замену минут на 15-20. А 75 минут матча Федя Смолов – это подкаст, – сказал бывший игрок «Зенита» Владислав Радимов.

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Опубликовал: Максим Федер
Источник: «РБ Спорт»
logoФедор Смолов
logoВладислав Радимов
logoПодкасты
logoЭдуард Сперцян
logoпремьер-лига Россия
logoДжон Кордоба
logoКраснодар
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