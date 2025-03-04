Владислав Радимов высказался о перспективах Федора Смолова в «Краснодаре».

В текущем сезоне 35-летний форвард провел за клуб 14 матчей в Мир РПЛ и забил 1 гол.

– Сперцян из-за травмы выбыл почти на месяц. А это четыре тура, плюс набрать форму. Ну, считайте, месяц-полтора. Вот и играй дальше. Понятно, что на данный момент в составе есть кому играть, допустим, а выйти на замену - уже все.

Плюс, не дай бог, вот сейчас в голову пришла мысль, что Кордоба сломается. Кокшаров уже ушел – забивает и отдает в Нижнем. И что делать?

– Федя Смолов есть.

– Федя Смолов – это не про 90 минут. Федя Смолов – это выход на замену минут на 15-20. А 75 минут матча Федя Смолов – это подкаст, – сказал бывший игрок «Зенита» Владислав Радимов .

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