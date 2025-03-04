Радимов о Смолове в «Краснодаре»: «Это про выход на замену на 15-20 минут. 75 минут матча Федя – подкаст»
Владислав Радимов высказался о перспективах Федора Смолова в «Краснодаре».
В текущем сезоне 35-летний форвард провел за клуб 14 матчей в Мир РПЛ и забил 1 гол.
– Сперцян из-за травмы выбыл почти на месяц. А это четыре тура, плюс набрать форму. Ну, считайте, месяц-полтора. Вот и играй дальше. Понятно, что на данный момент в составе есть кому играть, допустим, а выйти на замену - уже все.
Плюс, не дай бог, вот сейчас в голову пришла мысль, что Кордоба сломается. Кокшаров уже ушел – забивает и отдает в Нижнем. И что делать?
– Федя Смолов есть.
– Федя Смолов – это не про 90 минут. Федя Смолов – это выход на замену минут на 15-20. А 75 минут матча Федя Смолов – это подкаст, – сказал бывший игрок «Зенита» Владислав Радимов.
Хачанов у Смолова: секреты питания Джоковича, ранний брак, инвестиции по совету жены
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «РБ Спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости