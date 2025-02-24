Флик считает, что судьи должны лучше защищать игроков: «Не только особенных, а всех. Если не показывать желтые карточки, грубые фолы будут повторяться»

Ханс-Дитер Флик считает, что судьи должны лучше защищать игроков.

После матча с «Лас-Пальмасом» (2:0) вингер «Барселоны» Ламин Ямаль выложил в соцсетях фотографию, на которой видно его окровавленную ногу – на нее наступил Алекс Муньос. Судьи не зафиксировали фол в том эпизоде.

«Мы не можем говорить, что Ламина или определенных игроков нужно защищать особым образом, это должно касаться всех. Если не показывать желтые карточки, грубые фолы будут повторяться.

Мы должны защитить игроков, я думаю, это самое разумное, что можно сделать. Не только каких-то особенных, а всех.

В Испании очень любят видеть, как игроки идут в обводку, проходят защитников. Их нужно защищать», – сказал главный тренер «Барселоны».