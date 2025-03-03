Симеоне об игре с «Реалом» в ЛЧ: «Атлетико» очень уважает соперника, предыдущие матчи никак не влияют. Такая пара – это здорово для Мадрида и Испании»
Диего Симеоне высказался о противостоянии «Атлетико» и «Реала» в Лиге чемпионов.
Команды встретятся в 1/8 финала турнира. Первый матч состоится завтра, 4 марта, и начнется в 23:00 по московскому времени.
«Мы испытываем большое уважение к отличному сопернику, предыдущие матчи никак не влияют. [Такая пара] – это здорово для Мадрида, для Испании это тоже будет очень хорошо, а мы, участники матча, будем наслаждаться.
Это очень важный матч, в котором будет много интересного. Мы очень уважаем соперника, но готовы ко всему, что может произойти.
Матчи такого уровня полны деталей. И «Реал», и мы привыкли к матчам на вылет, и да, детали сыграют решающую роль», – сказал главный тренер «Атлетико».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Marca
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