Винисиус о «Золотом мяче»: «Когда ты близок к нему, веришь в победу. У меня еще будут шансы. «Реал» попросил меня пропустить церемонию»
Винисиус Жуниор высказался о «Золотом мяче», доставшемся Родри из «Ман Сити».
О голосовании за «Золотой мяч»
«Люди голосуют так, как считают нужным. У меня свое мнение.
Я никогда не мечтал выиграть «Золотой мяч», [потому что] когда ты близок к этому, ты веришь в это. Но у меня еще будут шансы. Я уже выиграл две Лиги чемпионов и собираюсь выиграть еще много».
О решении бойкотировать церемонию вручения «Золотого мяча»
«Я делаю то, что мне говорят в клубе. В «Реале» меня попросили остаться, и я был спокоен», – сказал вингер «Мадрида».
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Marca
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