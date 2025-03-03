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Винисиус о «Золотом мяче»: «Когда ты близок к нему, веришь в победу. У меня еще будут шансы. «Реал» попросил меня пропустить церемонию»

Винисиус Жуниор высказался о «Золотом мяче», доставшемся Родри из «Ман Сити».

О голосовании за «Золотой мяч»

«Люди голосуют так, как считают нужным. У меня свое мнение.

Я никогда не мечтал выиграть «Золотой мяч», [потому что] когда ты близок к этому, ты веришь в это. Но у меня еще будут шансы. Я уже выиграл две Лиги чемпионов и собираюсь выиграть еще много».

О решении бойкотировать церемонию вручения «Золотого мяча»

«Я делаю то, что мне говорят в клубе. В «Реале» меня попросили остаться, и я был спокоен», – сказал вингер «Мадрида».

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Marca
logoВинисиус Жуниор
logoЛа Лига
logoЗолотой мяч
logoРеал Мадрид
logoЛига чемпионов УЕФА
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