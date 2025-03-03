Обухов о Промесе: «Это как Дзюба в «Акроне», где команда по‑другому начала играть с его приходом. Даже если Квинси окажется не в «Спартаке», а в другом клубе РПЛ, это будет плюс для чемпионата»

Владимир Обухов высказался о возможном возвращении Квинси Промеса.

– Зимой Промес так и не вернулся в «Спартак», хотя болельщики верили, что это случится. Теперь до лета?

– У «Спартака» настолько все хорошо, что они не думают о Квинси . Если бы дела были плохи, ждали бы его возвращения. Но здесь играет свою роль и судебное дело футболиста. Думаю, «Спартак» может отложить этот вопрос до решения этой истории.

– Поможет команде?

– Да. Он личность в российском футболе, с лидерскими качествами. Такие люди помогают команде, это как Дзюба в «Акроне », где команда по‑другому начала играть с его приходом. Даже если Промес окажется не в «Спартаке», а в другой команде РПЛ , это будет плюс для чемпионата. Говорят про репутационные риски, но болельщики смотрят на футбол, а не на эти вещи, – сказал бывший нападающий «Спартака ».