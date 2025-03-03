Обухов о Промесе: «Это как Дзюба в «Акроне», где команда по‑другому начала играть с его приходом. Даже если Квинси окажется не в «Спартаке», а в другом клубе РПЛ, это будет плюс для чемпионата»
– Зимой Промес так и не вернулся в «Спартак», хотя болельщики верили, что это случится. Теперь до лета?
– У «Спартака» настолько все хорошо, что они не думают о Квинси. Если бы дела были плохи, ждали бы его возвращения. Но здесь играет свою роль и судебное дело футболиста. Думаю, «Спартак» может отложить этот вопрос до решения этой истории.
– Поможет команде?
– Да. Он личность в российском футболе, с лидерскими качествами. Такие люди помогают команде, это как Дзюба в «Акроне», где команда по‑другому начала играть с его приходом. Даже если Промес окажется не в «Спартаке», а в другой команде РПЛ, это будет плюс для чемпионата. Говорят про репутационные риски, но болельщики смотрят на футбол, а не на эти вещи, – сказал бывший нападающий «Спартака».
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