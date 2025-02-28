Свинов о Промесе: «Кайфарик, всегда на позитиве. Похож на Майкла Джордана в плане менталитета – очень уверен в себе»

Илья Свинов высказался о возможном возвращении Квинси Промеса в «Спартак».

Экс-футболист красно-белых находился в заключении в ОАЭ с марта 2024 года в ожидании решения о возможной экстрадиции в Нидерланды после того, как его приговорили к шести годам тюрьмы по делу о контрабанде наркотиков и полутора годам за нападение с отягчающими обстоятельствами.

В середине мая Квинси был освобожден из-под стражи в Дубае на определенных условиях.

– Есть еще один яркий футболист – Квинси Промес. Хотели бы, чтобы он вернулся в «Спартак»?

– Надо учитывать его возраст. Если Квинси будет приносить пользу, то почему бы его не вернуть. Он легенда «Спартака », болельщики его любят. Промес запомнился мне сильным футболистом, он всегда был на позитиве, кайфарик.

Менталитет у него необычный, Квинси очень уверен в себе. В плане менталитета он похож на Майкла Джордана .

Квинси всегда делал то, что говорил. Если бы было наоборот, появились бы вопросы. С ним было интересно в раздевалке и на поле.

– Квинси хорошо говорил по-русски?

– Он очень смешно матерился, я до слез смеялся. Промес чуть-чуть неправильно говорит некоторые нецензурные слова, и это очень смешно.

Например, у него упадет бутылка воды, и он по-русски матерится, это прям мегасмешно, – сказал бывший вратарь «Спартака» Илья Свинов .

Свинов о Соболеве: «Он толстокожий, наглый, настырный, прошел тяжелый путь. В плане психологии – молодец. СМИ пишут неприятные вещи, но у него с этим проблем нет»