Комличенко о моменте с Луневым: «Левников сказал, что если у него не получилось выбить, он может взять мяч в руки. Я такого правила никогда в жизни не слышал, должен быть свободный удар, наверное»

Николай Комличенко высказался о спорном эпизоде в матче с «Динамо».

Встреча 19-го тура Мир РПЛ проходила в Ростове-на-Дону и завершилась со счетом 1:1.

На 54-й минуте голкипер «Динамо » Андрей Лунев попытался выбить мяч вперед, но вместо этого подсек его и сразу побежал исправлять свою ошибку. Вратарь успел схватить мяч в руки, и в этот момент в него врезался форвард Николай Комличенко .

Главный судья Кирилл Левников назначил в этой ситуации штрафной удар в пользу бело-голубых.

«Мой момент с Луневым? Главный арбитр Кирилл Левников сказал, что так можно делать, что такое правило есть. Если у него не получилось выбить, он может взять мяч в руки. Я такого правила никогда в жизни не слышал и не видел, если честно. Для меня это тоже новость.

Это должен был быть свободный удар, наверное. Удивительно, я такого правила даже не знал», – сказал нападающий «Ростова ».