Комличенко о моменте с Луневым: «Левников сказал, что если у него не получилось выбить, он может взять мяч в руки. Я такого правила никогда в жизни не слышал, должен быть свободный удар, наверное»
Встреча 19-го тура Мир РПЛ проходила в Ростове-на-Дону и завершилась со счетом 1:1.
На 54-й минуте голкипер «Динамо» Андрей Лунев попытался выбить мяч вперед, но вместо этого подсек его и сразу побежал исправлять свою ошибку. Вратарь успел схватить мяч в руки, и в этот момент в него врезался форвард Николай Комличенко.
Главный судья Кирилл Левников назначил в этой ситуации штрафной удар в пользу бело-голубых.
«Мой момент с Луневым? Главный арбитр Кирилл Левников сказал, что так можно делать, что такое правило есть. Если у него не получилось выбить, он может взять мяч в руки. Я такого правила никогда в жизни не слышал и не видел, если честно. Для меня это тоже новость.
Это должен был быть свободный удар, наверное. Удивительно, я такого правила даже не знал», – сказал нападающий «Ростова».
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