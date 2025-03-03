Пеп о возвращении Родри в этом сезоне: «После международной паузы, возможно. Нам не стоит принимать глупые решения, только лишь бы он вернулся на пару недель раньше»

Пеп Гвардиола допустил возможность возвращения Родри до конца сезона.

Испанский полузащитник, который не играл с сентября после разрыва крестообразной связки, приступил к индивидуальным тренировкам.

«Болельщики должны знать, что не только они в восторге. Прошло уже пять или шесть месяцев. Возможно, после международной паузы. Но шаг за шагом.

Нам не стоит принимать глупые решения, лишь бы он вернулся на пару недель раньше. Пока он еще не близок к полноценному возвращению, на мой взгляд. Но сегодня он уже работал с мячом в раздевалке, играл в пас с игроками. Он чувствует себя увереннее, счастливее.

Ранее я даже не ожидал, что он сможет вернуться до конца сезона, даже к [клубному] чемпионату мира. Но в АПЛ , возможно, это случится», – сказал главный тренер «Ман Сити ».