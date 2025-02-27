ЦСКА близок к покупке 50% прав на опорника «Ривера» Вильягры за 4+1 млн долларов (Сезар Луис Мерло)

ЦСКА близок к трансферу опорника «Ривер Плейт» Родриго Вильягры.

Как утверждает журналист Сезар Луис Мерло, москвичи и аргентинцы проводят позитивные переговоры и приближаются к сделке.

Речь идет о выкупе 50% прав на 24-летнего аргентинского хавбека за 4 млн долларов. ЦСКА также может выплатить 1 млн в виде бонусов.

Ранее сообщалось , что сделку могут оформить, несмотря на закрытие зимнего трансферного окна в России, как переход Родриго свободным агентом.

Вильягра провел 36 матчей за «Ривер Плейт », сделал 1 ассист и заработ ал 6 желтых карточек. Его подробная статистика выступлений доступна здесь .