ЦСКА близок к покупке 50% прав на опорника «Ривера» Вильягры за 4+1 млн долларов (Сезар Луис Мерло)
ЦСКА близок к трансферу опорника «Ривер Плейт» Родриго Вильягры.
Как утверждает журналист Сезар Луис Мерло, москвичи и аргентинцы проводят позитивные переговоры и приближаются к сделке.
Речь идет о выкупе 50% прав на 24-летнего аргентинского хавбека за 4 млн долларов. ЦСКА также может выплатить 1 млн в виде бонусов.
Ранее сообщалось, что сделку могут оформить, несмотря на закрытие зимнего трансферного окна в России, как переход Родриго свободным агентом.
Вильягра провел 36 матчей за «Ривер Плейт», сделал 1 ассист и заработ ал 6 желтых карточек. Его подробная статистика выступлений доступна здесь.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: аккаунт Сезара Луиса Мерло в X
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