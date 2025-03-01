ЦСКА и «Ривер Плейт» договорились о трансфере Вильягры за 4+1 млн долларов, документы подпишут в ближайшие часы. Опорник заключит контракт на 4 года с опцией продления (El Grafico)

ЦСКА и «Ривер Плейт» достигли договоренности о трансфере Родриго Вильягры.

El Grafico сообщает, что аргентинский клуб принял предложение на сумму 4 млн евро и еще 1 млн евро в виде бонусов за половину прав на опорного полузащитника.

Документы будут подписаны в ближайшие часы. Хавбек заключит контракт сроком до конца 2028 года с опцией продления еще на год.

В 2024-м Вильягра провел 25 игр в высшей лиге Аргентины и сделал один голевой пас. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .