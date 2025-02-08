«Синнер и Алькарас – два величайших. Джокович и Надаль – легенды, показывали ошеломляющую игру в свои годы». Форвард «Локо» Раков о теннисе

Нападающий «Локомотива» Вадим Раков назвал величайших теннисистов.

– Очень люблю играть в большой теннис. В свободное от тренировок время ездим играть с друзьями, что всегда очень нравится.

– Величайший в теннисе?

– Есть два величайших – Синнер и Алькарас . Их игра – что-то с чем-то, фантастические удары.

Джокович и Надаль – это легенды тенниса. В свои годы они показывали ошеломляющую игру.

Новак и сейчас не перестает удивлять, дошел до полуфинала Australian Open, но снялся по состоянию здоровья. А так, если бы не его задняя, он бы поборолся за титул, – сказал 20-летний форвард «Локо » Раков.