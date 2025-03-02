Руни про Аморима: «Наивно говорить о победе в АПЛ. «МЮ» очень далеко до этого. Но Рубену дадут время»

Уэйн Руни прокомментировал слова Рубена Аморима о намерении выиграть АПЛ.

«Думаю, ему дадут время. Это нелегкое дело, он будет ожидать от «МЮ» большего, чем то, что мы видим после его назначения. Очень сложно приходить посреди сезона, но ему надо смотреть вперед и двигаться дальше.

Он говорит о победе в АПЛ , но как можно за нее побороться? Вот подняться повыше в таблице – это и есть следующий шаг для команды, думаю.

В последние 10-15 лет тренерам не дают столько времени. Надо проявить эгоизм и сказать: «Ладно, если я сейчас не преуспею, я могу не получить это время».

Я думаю, немного наивно говорить о цели выиграть Премьер-лигу, потому что с их текущей позиции им очень далеко до этого», – сказал бывший форвард «Манчестер Юнайтед ».