Де Дзерби о Гринвуде: «Меня раздражает, когда он идет подавать угловые. Он мог бы стать специалистом по ним, но сосредоточен на воротах»

Роберто Де Дзерби заявил, что Мэйсон Гринвуд плохо подает угловые.

«Гринвуд не специалист по угловым. Он мог бы им стать, но он сосредоточен на воротах.

Когда он идет подавать угловой, это нечто похожее на... Это меня раздражает», – сказал главный тренер «Марселя» журналистам.