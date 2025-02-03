«Марсель» благодаря голу Луиса Энрике обыграл «Лион» – 3:2! Ляказетт, Гринвуд и Рабьо забили

«Марсель» победил «Лион» (3:2) в 20-м туре Лиги 1.

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

У «Лиона» отличились Корантен Толиссо и Александр Ляказетт, реализовавший пенальти. Мэйсон Гринвуд, Адриен Рабьо и Луис Энрике забили в составе «Марселя».

Таблица Лиги 1

Статистика Лиги 1