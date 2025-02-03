«Марсель» благодаря голу Луиса Энрике обыграл «Лион» – 3:2! Ляказетт, Гринвуд и Рабьо забили
«Марсель» победил «Лион» (3:2) в 20-м туре Лиги 1.
Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
У «Лиона» отличились Корантен Толиссо и Александр Ляказетт, реализовавший пенальти. Мэйсон Гринвуд, Адриен Рабьо и Луис Энрике забили в составе «Марселя».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем