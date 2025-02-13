У Гринвуда и девушки, обвинявшей его в насилии, родилась вторая дочь (The Sun)

Мэйсон Гринвуд стал отцом во второй раз.

По данным The Sun, у вингера «Марселя » и его спутницы Харриет Робсон родилась вторая дочь. В июле 2023 года у них родилась девочка Саммер.

В 2022 году из-за обвинений в насилии и попытке изнасилования Робсон футболист был отстранен «Манчестер Юнайтед » и арестован, после чего выпущен под залог. В конечном счете обвинения были сняты. Гринвуд не выходил на поле до сентября 2023-го.

В 21 матче нынешнего сезона Лиги 1 англичанин забил 13 голов и отдал 3 результативные передачи. Его статистика – здесь .