У Гринвуда и девушки, обвинявшей его в насилии, родилась вторая дочь (The Sun)
Мэйсон Гринвуд стал отцом во второй раз.
По данным The Sun, у вингера «Марселя» и его спутницы Харриет Робсон родилась вторая дочь. В июле 2023 года у них родилась девочка Саммер.
В 2022 году из-за обвинений в насилии и попытке изнасилования Робсон футболист был отстранен «Манчестер Юнайтед» и арестован, после чего выпущен под залог. В конечном счете обвинения были сняты. Гринвуд не выходил на поле до сентября 2023-го.
В 21 матче нынешнего сезона Лиги 1 англичанин забил 13 голов и отдал 3 результативные передачи. Его статистика – здесь.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: The Sun
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