«МЮ» выиграл 1 из 4 последних матчей. Дальше – «Сосьедад» и «Арсенал»

«Манчестер Юнайтед» выиграл лишь 1 из 4 матчей в различных турнирах.

Сегодня манкунианцы по пенальти вылетели от «Фулхэма » из Кубка Англии.

Начиная с 16 февраля команда Рубена Аморима также уступила «Тоттенхэму» (0:1), сыграла вничью с «Эвертоном» (2:2) и одолела «Ипсвич» (3:2).

6 марта «МЮ » выступит в гостях у «Реал Сосьедад» в Лиге Европы, 9-го примет «Арсенал», а 13-го проведет ответную игру против испанского клуба.