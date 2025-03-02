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«МЮ» выиграл 1 из 4 последних матчей. Дальше – «Сосьедад» и «Арсенал»

«Манчестер Юнайтед» выиграл лишь 1 из 4 матчей в различных турнирах.

Сегодня манкунианцы по пенальти вылетели от «Фулхэма» из Кубка Англии.

Начиная с 16 февраля команда Рубена Аморима также уступила «Тоттенхэму» (0:1), сыграла вничью с «Эвертоном» (2:2) и одолела «Ипсвич» (3:2).

6 марта «МЮ» выступит в гостях у «Реал Сосьедад» в Лиге Европы, 9-го примет «Арсенал», а 13-го проведет ответную игру против испанского клуба.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
logoМанчестер Юнайтед
logoпремьер-лига Англия
logoКубок Англии
logoРубен Аморим
logoФулхэм
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