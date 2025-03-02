Раньери об игре с «Комо»: «Как визит к стоматологу без анестезии. Я знаю, какую работу выполняет Фабрегас, команда очень хорошая. Она будет как «Парма» в 1990-х»
Сегодня «Рома» обыграла новичков Серии А со счетом 2:1, действуя в большинстве с 63-й минуты.
– Я всех предупреждал, говоря [перед матчем], что игра с «Комо» – это как визит к стоматологу без анестезии, потому что я знаю, какую работу выполняет Фабрегас. Это очень хорошая команда. Я убежден, что она будет как «Парма» в 1990-х.
– Умение «Ромы» читать игру поражает. Команда ясно понимает, как может уколоть соперника. Сейчас психологически она намного сильнее, чем даже в начале вашей работы в этом сезоне.
– Это правда. Победы повышают самооценку и придают уверенность, позволяют делать то, чего команда, возможно, не делала на тот момент, когда я пришел. Теперь все друг другу помогают, все разговаривают друг с другом, и это очень важно.
– Анчелотти сказал, что думает, что вы продолжите работу после этого сезона.
– Ой, отстаньте! Не надо задавать тренеру таких вопросов, – смеясь ответил 73-летний специалист.
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