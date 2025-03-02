«Рома» не проигрывает в Серии А с декабря – 8 побед и 3 ничьих. Раньери был признан лучшим тренером февраля
«Рома» продлила серию без поражений в Серии А до 11 матчей.
Команда тренера Клаудио Раньери дома одержала волевую победу над «Комо» (2:1) в 27-м туре Серии А. Соперник с 63-й минуты играл в меньшинстве после удаления защитника Марка Оливера Кемпфа.
«Рома» не проигрывает в чемпионате Италии с 15 декабря – тогда «Комо» выиграл со счетом 2:0. С тех пор у римлян 8 побед и 3 ничьих.
«Волки» набрали 43 очка и на эту минуту занимают 8-е место в таблице. У «Милана» 41 балл и игра в запасе.
Отметим, Раньери был признан лучшим тренером февраля в Серии А.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
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